Diplomatka z Cypru o budúcnosti EÚ aj Rusku

Cyprus bude predsedať Rade Európskej únie počas prvých šiestich mesiacov budúceho roku. O tom, čo to prinesie, pre Pravdu hovorí štátna tajomníčka pre EÚ záležitosti Marilena Raounaová.

Cyprus má so Slovenskom dlhodobé diplomatické vzťahy. Vojaci sú tam nasadení v rámci misie UNCYFIP a slovenskí diplomati pravidelne organizujú dialóg gréckocyperských a tureckocyperských politických strán. Ako hodnotíte tento prínos pre vašu krajinu?

Cyprus hlboko oceňuje reálny a jasný príspevok Slovenska k nášmu úsiliu o znovuzjednotenie posledného rozdeleného členského štátu Európskej únie, ktorý je pod tureckou vojenskou okupáciou od roku 1974. Vaša krajina prispieva k udržiavaniu mieru na Cypre od roku 2001 a do mierových síl Organizácie Spojených národov (UNFICYP) vyslala viac ako 250 vojakov. Poskytla tiež finančnú podporu Výboru pre nezvestné osoby na Cypre, čím mu pomohla pokračovať v jeho kľúčovom mandáte objasniť osudy tých, ktorí sa stratili v roku 1974, a vrátiť ich pozostatky rodinám na riadny pohreb. Je to tragický a hlboko humanitárny aspekt cyperského problému. Vláda a obyvatelia Cypru slovenské príspevky veľmi oceňujú. Diplomatické vzťahy medzi Cyprom a Slovenskom siahajú do roku 1993. Naše dve krajiny ich majú vynikajúce a mnohostranné, bilaterálne a aj v rámci EÚ. Zahŕňajú mnoho oblastí a idú nad rámec medzivládnej spolupráce, ako je podnikanie, akademická sféra a cestovný ruch. Od roku 1993 Slovensko zohráva konštruktívnu úlohu aj pri uľahčovaní bikomunitného dialógu medzi gréckocyperskými a tureckocyperskými politickými stranami. Ten dopĺňa naše úsilie pod záštitou Organizácie Spojených národov o komplexné riešenie cyperského problému v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN a právom, hodnotami a zásadami EÚ. Riešenie, ktoré znovu zjednotí Cyperskú republiku a jej obyvateľov, ktorí stále znášajú následky tureckej vojenskej invázie a pokračujúcej okupácie európskeho územia.

Čiže slovenská podpora je stále dôležitá?

Áno. Prezident Nikos Christodulides naďalej v dohodnutom rámci pracuje na obnovení rokovaní. Viedlo to k neformálnemu rozšírenému stretnutiu o cyperskom probléme, ktoré zvolal generálny tajomník OSN v marci v Ženeve. Podľa jeho slov to bol od roku 2017 prvý podstatný krok vpred. Ďalším bolo, keď predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v máji vymenovala Johannesa Hahna za osobitného vyslanca na Cypre, keďže cyperská otázka je európska, a rozmer EÚ je kľúčový v našom úsilí o znovuzjednotenie krajiny. Moja návšteva na Slovensko prišla v čase, keď sa Cyprus pripravuje na prevzatie predsedníctva v Rade EÚ 1. januára 2026. So štátnym tajomníkom pre záležitosti EÚ Marekom Eštokom sme diskutovali o tom, ako spolupracovať, aby sme presadzovali náš spoločný cieľ, ktorým je silnejšia únia, ktorá prináša viac svojim občanom a svetu.

Viete už povedať, aké budú hlavné priority cyperského predsedníctva?

Cyprus preberá predsedníctva v čase, keď je geopolitická situácia zložitá a v EÚ stojíme na rozhodujúcej križovatke. Vyžaduje si to naliehavý prístup, ambície a jasnú víziu hlbšej integrácie a úniu, ktorá je silným globálnym aktérom. Cyprus ako ostrovný členský štát na juhovýchodnom cípe EÚ prináša jedinečnú perspektívu založenú na dlhodobých vzťahoch s východným Stredozemím, geostrategicky dôležitým regiónom, ktorý je nielen bezprostredným susedstvom Cypru, ale aj únie. Našou víziou je silnejšia, strategickejšia orientovaná a odolnejšia EÚ. Únia, ktorá je inteligentnejšia, rýchlejšia a konkurencieschopnejšia. EÚ, ktorá prináša viac a lepšie veci pre svojich občanov a pre svet. V súčasnosti definujeme náš program a priority prostredníctvom inkluzívneho konzultačného procesu. Zameriame sa na posilnenie strategických partnerstiev s južným susedstvom, ako aj s regionálnymi organizáciami, ako je Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive. Okrem toho bude mať v našej agende popredné miesto posilňovanie konkurencieschopnosti EÚ, prehlbovanie jednotného trhu, znižovanie administratívnej záťaže, zvyšovanie inkluzívneho rastu a znižovanie rozdielov. Budeme tiež stavať na dynamike rozširovania, ktoré je stále procesom založeným na zásluhách, a je geopolitickou nevyhnutnosťou pre úniu a pre jej strategickú autonómiu. Obrana a bezpečnosť sú životne dôležitými strategickými cieľmi a v tomto kontexte je migrácia aj otázkou bezpečnosti. Naše predsedníctvo sa bude konať v čase implementácie Paktu o azyle a migrácii, ako aj Paktu pre Stredozemie. Budeme pracovať na vonkajšom aspekte migrácie, ktorý je kľúčovým prvkom komplexného prístupu k nej a k správe diania na hraniciach. Posilnenie odolnosti vodného hospodárstva, dostupnosť bývania a znižovanie cien energií budú tiež súčasťou našej agendy, keďže sa budeme venovať trvalo udržateľnej vodnej politike, ktorá podporuje potravinovú bezpečnosť, poľnohospodárstvo a ekonomickú stabilitu. Nový viacročný finančný rámec EÚ je jedna z najdôležitejších vecí, ktorú budeme ako predsedníctvo riešiť, a bude musieť odrážať strategickú víziu únie. Budeme sa usilovať o ambicióznu agendu zameranú na výsledky, vystupovať ako čestný sprostredkovateľ a budeme úprimne spolupracovať so všetkými členskými štátmi a inštitúciami EÚ s cieľom budovať spoločné postoje a hľadať riešenia problémov, ktoré sú dôležité pre občanov a budúcnosť únie.

Bude obrana prioritou cyperského predsedníctva?

EÚ musí investovať do svojej strategickej autonómie – rozhodne, efektívne a naliehavo. Preto je nevyhnutné posilniť obranný priemysel EÚ. Cyprus ako členský štát, ktorý na svojom území – na európskom území – priamo pociťuje dôsledky agresie a okupácie, výrazne podporuje zvyšovanie obrannej pripravenosti a kapacít EÚ. Súčasťou toho sú zvýšené výdavky a investície do európskeho obranného priemyslu. Silnejšia únia pre nás znamená silnejšie členské štáty. V našom programe tria s Poľskom a Dánskom sme sa zaviazali presadzovať kľúčové ciele v oblasti obrany: zvýšenie investícií, podpora inovácií a zvýšenie výrobnej kapacity obranného priemyslu EÚ a zároveň podpora integrovanejšieho a konkurencieschopnejšieho európskeho obranného trhu. V tejto súvislosti by som zdôraznila, že na Cypre máme v oblasti obrany dynamický a prosperujúci inovačný ekosystém. Naše predsedníctvo bude aktívne prispievať k širšej strategickej agende EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany.

Do akej miery Cyprus súhlasí s názorom, že Rusko je hlavnou hrozbou pre EÚ, keďže šéf Kremľa Vladimir Putin naďalej vedie vojnu proti Ukrajine?

Cyprus zastáva zásadný postoj k suverenite, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a od prvého dňa odsudzuje ruskú útočnú vojnu. Agresia poukázala na to, aká dôležitá je odolnosť a bezpečnosť EÚ. Sú to základné posolstvá, ktoré bude Cyprus počas predsedníctva naďalej podporovať a presadzovať. Posilnenie našej bezpečnosti je však výsledkom mixu geopolitických tektonických posunov, prebiehajúcich kríz, ako je vojna na Blízkom východe, katastrofálnej humanitárnej situácie v Gaze a rýchlo sa vyvíjajúcich udalosti v Sýrii. Cyprus je najjuhovýchodnejší štát EÚ, je neoddeliteľnou súčasťou regiónu a nachádza sa len 64 námorných míľ od Sýrie. Uprednostňujeme bezpečnosť a stabilitu vo všetkých regiónoch, ktoré susedia s úniou a na vonkajších hraniciach. EÚ musí byť schopná riešiť hrozby bez ohľadu na to, odkiaľ prichádzajú.

Slovenský premiér Robert Fico navštívil Moskvu napriek jasnému varovaniu od šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej, že to ide proti spoločným postojom EÚ. Ako sa bude cyperské predsedníctvo usilovať udržať jednotu únie, ak chce byť EÚ globálnym hráčom pri konfrontácii s Ruskom, Čínou alebo s Amerikou Donalda Trumpa?

Jednota EÚ je v týchto turbulentných časoch kľúčová a EÚ dôsledne prezentovala jednotný front, keď to bolo potrebné. Cyprus vždy pôsobil ako čestný sprostredkovateľ, ktorý stavia mosty medzi členskými štátmi a spája ich, a bude v tom pokračovať aj počas predsedníctva Rady EÚ, ktoré sa začne 1. januára 2026. Pri riešení neoprávnenej a nevyprovokovanej ruskej útočnej vojny proti Ukrajine a s cieľom posilniť konsenzus budeme naďalej stavať na už prijatých a implementovaných rozhodnutiach a opatreniach. Ako pre obeť nezákonnej zahraničnej invázie a prebiehajúcej okupácie je pre Cyprus v jeho predsedníckej úlohe mimoriadne dôležité úplne a bezpodmienečne dodržiavať záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva. Jeho selektívne uplatňovanie si nemôžeme dovoliť. Musíme chrániť EÚ pred rušivými činmi smerujúcimi k oslabeniu našej jednoty a hodnôt. Efektívna, nepretržitá a konštruktívna komunikácia s našimi transatlantickými partnermi je kľúčová pre prekonanie spoločných výziev EÚ.

Súhlasí Cyprus so slovenským názorom, že členské štáty by si mali ponechať právo veta v oblastiach, ako sú zahraničná politika alebo dane?

Jednomyseľné rozhodovanie je mechanizmus, ktorý má zaistiť, že sa riešia problémy všetkých členských štátov a že rozhodnutia sú inkluzívne a prijateľné pre každého, ako je načrtnuté v zmluvách. Rozhodovací proces môže byť náročný, ale podporuje zodpovednosť a jednotu a to, že si členské štáty výsledok osvoja. Veto sa v skutočnosti používa veľmi zriedkavo. Práve preto, že prostredníctvom dialógu a rokovaní vieme nájsť kompromisy. Hoci Cyprus nie je dogmatický, jednomyseľnosť je pre nás kľúčová v oblastiach, ako je spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ, lebo sme členský štát, ktorý čelí existenčnej otázke pokračujúcej okupácie časti nášho územia. Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou by sa zároveň nemalo považovať za všeliek na výzvy, ktorým únia čelí. Koniec koncov EÚ dokázala, že dokáže reagovať jednotne a odhodlane aj na bezprecedentné krízy a výzvy, akými sú pandémia COVID-19 a ruská agresívna vojna proti Ukrajine.

V rámci EÚ pokračuje diskusia o otázke právneho štátu, ktorá súvisí s krajinami ako Slovensko a Maďarsko. Čo v tejto oblasti môžeme očakávať od cyperské predsedníctva?

Právny štát je chrbtovou kosťou našej demokracie a je základným kameňom EÚ. V čase hlbokých geopolitických posunov a problémov s medzinárodným právom je dodržiavanie zásad právneho štátu životne dôležité – a bude mať popredné miesto v programe nášho predsedníctva. Ako členské štáty máme nielen povinnosť presadzovať zásady právneho štátu. Je to aj o tom, čo navrhujeme krajinám, ktoré sa usilujú o pristúpenie, teda štátom, od ktorých očakávame dodržiavame najvyšších štandardov právneho štátu. Počas nášho predsedníctva bude pokračovať výročný dialóg Rady o právnom štáte s dvoma diskusiami o jednotlivých krajinách. Tieto dialógy podporujú záväzok členských štátov dodržiavať zásady právneho štátu nie teoreticky, ale ako praktický nástroj, ktorý platí rovnako pre všetkých. Prispejeme k tomuto procesu ako čestní sprostredkovatelia v spolupráci so všetkými 27 členskými štátmi EÚ, aby sme tento dialóg posilnili. Plánujeme tiež usporiadať konferenciu na vysokej úrovni o právnom štáte.