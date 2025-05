EÚ sa chce stať „magnetom pre výskumníkov“. Na podporu vedy dá 500 miliónov eur

Európska únia v rokoch 2025 – 2027 vyčlení na podporu vedeckého výskumu v EÚ ďalší finančný balík v objeme 500 miliónov eur. V prejave na konferencii „Choose Europe for Science“ (Poďte robiť vedu do Európy), ktorej cieľom je prilákať do Európy vedcov zo zahraničia, to v pondelok v Paríži oznámila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, informovala agentúra AFP.