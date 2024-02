Európska komisia žaluje šesticu krajín, vrátane Slovenska. Dôvodom je smernica o vode

Európska komisia sa rozhodla zažalovať Bulharsko, Írsko, Španielsko, Maltu, Portugalsko a Slovensko z dôvodu nedokončenia revízie ich plánov týkajúcich sa vodných tokov, ako to vyžaduje smernica o vode, ako aj plánov týkajúcich sa riadenia povodňových rizík, ako to vyžaduje smernica o povodniach. Komisia to uviedla vo svojom stredajšom oznámení. O veci rozhodne Súdny dvor Európskej únie.