Eurokomisia odporučila zníženie emisií skleníkových plynov o 90 percent do roku 2040

Európska únia by si mala stanoviť za cieľ zníženie emisií skleníkových plynov o 90 percent do roku 2040 v porovnaní s rokom 1990. Vyplýva to z odporúčaní, ktoré zverejnila Európska komisia. Oproti pôvodnému návrhu exekutíva EÚ vyšla v ústrety protestujúcim farmárom a upustila od konkrétnych zmienok o znižovaní emisií v poľnohospodárstve, všimli si bruselské médiá.