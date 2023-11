Europoslanci schválili spoločný postoj k opätovnému použitiu a recyklácii obalov

Okrem celkových cieľov zníženia množstva obalov navrhnutých v nariadení – 5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040 – chcú europoslanci stanoviť aj konkrétne ciele na zníženie množstva plastových obalov, a to: 10 % do roku 2030, 15 % do roku 2035 a 20 % do roku 2040.

Poslanci chcú zakázať predaj veľmi ľahkých plastových tašiek (pod 15 mikrónov), pokiaľ nie sú potrebné z hygienických dôvodov, alebo ak nie sú poskytované ako primárne obaly na voľné potraviny, aby sa zabránilo plytvaniu potravinami.

Zákonodarcovia navrhujú tiež výrazne obmedziť používanie určitých formátov obalov na jedno použitie, ako sú hotelové miniatúrne obaly na toaletné výrobky a zmršťovacie plastové obaly pre kufre na letiskách.

S cieľom zabrániť nepriaznivým účinkom na zdravie poslanci žiadajú aj o zákaz používania tzv. „večných chemikálií“ (per- a polyfluórovaných alkylových látok alebo PFAS) a bisfenolu A v obaloch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

Cieľom europoslancov je objasniť požiadavky na opätovné použitie alebo opätovné plnenie obalov. Koneční distribútori nápojov a potravín v sektore stravovacích služieb, ako sú hotely, reštaurácie a kaviarne, by po novom mali spotrebiteľom poskytnúť možnosť priniesť si vlastnú nádobu.

Nové pravidlá vyžadujú, aby všetky obaly boli recyklovateľné a spĺňali prísne kritériá, ktoré sa vymedzia v sekundárnych právnych predpisoch. Predpokladajú sa určité dočasné výnimky, napríklad pre obaly potravín z dreva a vosku.

Krajiny EÚ majú podľa poslancov zabezpečiť, aby sa 90 % materiálov obsiahnutých v obaloch (plasty, drevo, železné kovy, hliník, sklo, papier a lepenka) zbieralo oddelene do roku 2029.

Parlament je po stredajšom hlasovaní pripravený začať rokovania s členskými štátmi (Rada EÚ) o konečnej forme zákona, najskôr však aj členské štáty musia prijať svoju pozíciu k únijným pravidlám o obaloch.