Europoslanci schválili svoj postoj k emisnej norme Euro 7

Aká bude konečná verzia nariadenia, ukážu až na budúci týždeň. Teraz budú nasledovať rokovania zástupcov Európskeho parlamentu, Európskej komisie a španielskeho predsedníctva Rady EÚ. Europoslanec Alexander Vondra (ODS), ktorý je spravodajcom návrhu v EP, už skôr uviedol, že dúfa, že sa konečnú dohodu podarí dosiahnuť do konca tohto roka.

Podľa návrhu, ktorý už 25. septembra schválili ministri členských krajín EÚ zodpovední za konkurencieschop­nosť, by automobilky mali znižovať emisie nových vozidiel oproti pôvodnému plánu menej a zároveň by mali mať na prípravu zmien dlhší čas. Konkrétne emisné limity pre osobné a úžitkové vozidlá by mali zostať na úrovni, ktorú už dnes obsahuje platná emisná norma Euro 6. Pokiaľ ide o nákladné autá, tieto limity by mali byť o niečo prísnejšie.

Čítajte viac Automobilový predák Prepiak vysvetľuje, aké zdraženie áut prinesie norma Euro 7

„Ja podporujem cieľ komisie, aby sme mali čistejšie autá a aby sme zlepšovali kvalitu ovzdušia, ale zároveň musíme byť veľmi opatrní. Nielen preto, že toto odvetvie predstavuje viac ako deväť percent HDP, 26 percent spracovateľského priemyslu a viac ako 20 percent exportu v krajine, ktorú najlepšie poznám,“ povedal v stredu večer počas rozpravy v parlamente člen frakcie európskych konzervatívcov Vondra.

Ako dodal, pôvodný návrh komisie by mal veľmi negatívny vplyv na spotrebiteľov aj výrobcov automobilov. „Zároveň existujú závažné otázky týkajúce sa realizovateľnosti odporúčaných noriem, predovšetkým vzhľadom na lehoty. Po tretie, náklady sú tiež niečím, čo nás znepokojuje, pretože boli podcenené v hodnotení vplyvu, čo by mohlo viesť k rastúcim nákladom pre spotrebiteľov, ktorí už teraz bojujú s rastúcimi nákladmi na živobytie. Preto sme chceli vytvoriť lepšiu rovnováhu medzi environmentálnymi cieľmi a záujmami výrobcov a spotrebiteľov,“ dodal český europoslanec. Po štyroch mesiacoch vyjednávania sa im to podľa Vondru podarilo.

Čítajte viac Ministri EÚ schválili Euro 7 s miernejšími limitmi. Ekológovia: je to katastrofa

Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie (ENVI) schválil svoju správu o emisnej norme v polovici októbra. Platnosť emisného nariadenia Euro 7 mala pôvodne prísť pri osobných automobiloch už v polovici roka 2025, pre nákladné vozidlá o dva roky neskôr. Mnohé krajiny únie to však považovali za nereálne. Automobilky sa sťažovali, že nebudú mať na prípravu zmien dostatok času. Kompromis z Rady EÚ preto pôvodný harmonogram predĺžil a počíta sa v ňom so zavedením opatrení 30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti normy pri nových modeloch osobných vozidiel a 42 mesiacov pri existujúcich modeloch. Pri nákladných autách to malo byť 48 mesiacov, respektíve 60 mesiacov. Európsky parlament nakoniec navrhuje prechodné obdobie dokonca ešte dlhšie. Na akom variante ale nakoniec bude panovať zhoda, ukážu až nastávajúce trialógy.

Nariadenie Euro 7 tiež opätovne zavádza meranie emisií z bŕzd a pneumatík, ktoré majú vplyv na ľudské zdravie. Europoslanci navrhujú, aby boli s tým súvisiace metodiky výpočtu a limity zosúladené s medzinárodnými normami, ktoré v súčasnosti pripravuje Európska hospodárska komisia OSN.