Fiala: Hlavnou úlohou pre EÚ je jednotne zmierňovať dopady kríz na občanov

České predsedníctvo v Rade Európskej únie má pred sebou množstvo úloh, tou hlavnou je nachádzať zhodu členských krajín pri snahe zmierňovať dopady súčasných kríz. Povedal to český premiér Petr Fiala, keď v Európskom parlamente predstavoval svoju víziu na najbližších šesť mesiacov. Ako hlavné výzvy spomenul infláciu, nedostupnosť energií a potravinovú krízu, pričom tieto javy spájal s ruskou vojnou proti Ukrajine.

„Okrem konvenčnej vojny vedie Rusko aj hybridnú vojnu. Úmyselne vyvoláva utečeneckú vlnu, využíva energetické suroviny ako svoju zbraň a cielenými útokmi na infraštruktúru vyvoláva potravinovú krízu,“ povedal predseda českej vlády. „Tou hlavnou úlohou v nasledujúcom období bude nájsť jednotnú a silnú zhodu na takých opatreniach, ktoré negatívne dopady súčasných kríz na našich občanov čo najviac zmiernia,“ pokračoval.

Podľa českého premiéra sú rýchly rast životných nákladov alebo problémy s dodávkami potravín výzvy, ktorým je najlepšie čeliť spoločne. Česko pri hľadaní zhody môže zohrávať kľúčovú úlohu, keďže ako krajina predsedajúca rokovaniam Rady EÚ bude do konca roka akýmsi moderátorom zložitých rokovaní medzi zástupcami dvadsaťsedmičky členských krajín. Do čela rady sa ČR postavila po druhý raz od vstupu do únie, po prvýkrát sa tak stalo v roku 2009.

Piliere predsedníctva

Fiala v prejave zopakoval päticu pilierov predsedníctva, ktoré jeho vláda predstavila minulý mesiac a ktoré podľa nej vyplývajú predovšetkým z pokračujúcej ruskej agresie. Obsiahlo sa okrem iného venoval otázke energetickej bezpečnosti a uviedol, že ČR je pripravená pracovať na koordinácii zásob plynu pred nadchádzajúcou zimou. „Podporujeme dobrovoľné spoločné nákupy podľa modelu, ktorý sa osvedčil počas covidovej krízy,“ povedal.

S touto témou súvisí aj otázka, o ktorej sa bude v stredu krátko popoludní v europarlamente hlasovať. Poslanci majú možnosť zablokovať návrh takzvanej taxonómie, ktorý by jadrovú a plynovú energetiku, hoci dočasne a s istými podmienkami, zaradil medzi projekty klasifikované ako prospešné pre klimatické ciele EÚ.

Fiala v prejave vyzval členov EP, aby „zložito dojednaný a krehký kompromis neodmietli“. „Jadrová energia a plyn ako dočasný zdroj z bezpečných krajín sú pre mnohé členské štáty jediným nástrojom, ako v nasledujúcich rokoch naše spoločné klimatické ciele dosiahnuť,“ povedal.

Jeho prejavy v zasadacej sále počúvalo niekoľko desiatok zo 705 členov EP a ďalej napríklad predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Fiala príhovor začal a zakončil pasážami v angličtine, väčšinu času však hovoril svojím materinským jazykom, ako je podľa neho v EP zvykom.

Podpora Ukrajiny

Popri energetickej bezpečnosti sú prioritami českého predsedníctva podpora Ukrajiny a zvládnutie utečeneckej vlny, posilňovanie obranných kapacít EÚ a kyberbezpečnosti, podpora „strategickej odolnosti“ v kontexte technológií či potravín a odolnosť demokratických inštitúcií.

Fiala napríklad uviedol, že EÚ musí zohrať zásadnú úlohu v očakávanej povojnovej obnove Ukrajiny, podporil uľahčenie spoločných nákupov vojenského materiálu a dodal, že únia nesmie zabúdať na chudobných a ľudí v núdzi. Sľúbil, že Česko sa ako predsednícka krajina „bude snažiť vždy starostlivo brať do úvahy všetky názory, ktoré v našich diskusiách zaznejú“.

O krehkosti slobody

V prejave sa český premiér odvolával na slová prvého českého prezidenta Václava Havla, ale aj na výrok niekdajšieho šéfa Bieleho domu Ronalda Reagana o krehkosti slobody. „Budeme preto vždy dôsledne podporovať dodržiavanie a posilňovanie slobôd, základných ľudských práv a európskych hodnôt,“ povedal Fiala. O problémoch, ktoré v tejto súvislosti Európska komisia vidí v Poľsku a v Maďarsku, sa priamo nezmienil.

Vystúpenie českého premiéra uviedla predsedníčka EP Roberta Metsolaová, ktorá povedala, že predsedníctvo ČR prichádza v „zlomovú chvíľu“, a sľúbila Fialovi podporu napríklad pri presadzovaní klimatických opatrení z balíka Fit for 55. „Želám vám úspech do nasledujúcich mesiacov,“ uviedla.