Špičky Únie sa zhodli na predĺžení používania covidových certifikátov

Zástupcovia členských štátov a Európskeho parlamentu sa zhodli, že predĺžia o rok používanie covidových certifikátov EÚ. Oznámilo to francúzske predsedníctvo Európskej únie. V súčasnosti väčšina štátov covidový pas od cestujúcich zo zahraničia nevyžaduje. Podľa Európskej komisie by však certifikáty mohli byť užitočné v budúcnosti, ak by sa epidemiologická situácia zhoršila, napísala agentúra AFP.