Predaj nových áut so spaľovacími motormi sa má skončiť v roku 2035

Európsky parlament (EP) v stredu schválil návrh, ktorý by mal od roku 2035 zakázať predaj nových osobných áut a ľahkých úžitkových vozidiel so spaľovacími motormi. Opatrenie sa netýka ojazdených vozidiel a bude ešte predmetom ďalšieho únijného vyjednávania.

Prísnejšie normy pre emisie CO2 majú prinútiť automobilky, aby prestali vyrábať autá so spaľovacími motormi a zamerali sa na elektromobily. Opatrenie je súčasťou klimatického balíka, ktorého cieľom je výrazne znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030, aby do roku 2050 EÚ dosiahla uhlíkovú neutralitu. Europoslanci v stredu hlasovali o niekoľkých legislatívnych návrhoch z tohto balíčka a niektoré vrátili do výborov EP.

Schválený návrh počíta s tým, že od roku 2035 by skončil predaj nových osobných a ľahkých úžitkových áut so spaľovacími motormi. Opatrenie sa má týkať len nových vozidiel, ľudia by naďalej mali mať možnosť používať staršie vozidlá so spaľovacími motormi aj si také autá na trhu s ojazdenými autami ďalej kupovať.

Europoslanci hlasovali o pozícii EP k návrhu Európskej komisie (EK). Nasledovať bude rokovanie zástupcov EP a EK so zástupcami Rady EÚ, teda členských krajín, takzvaný trialóg. Výsledný kompromis bude znovu potvrdzovať parlament aj Rada.

„Znižovanie emisií u novo predávaných osobných áut prešlo v súlade s návrhom Európskej komisie. Emisií z existujúcich vozidiel a obchodu s ojazdenými autami by sa zákon nemal nijako dotknúť,“ povedal ČTK český europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti).

Opatrenia ale podľa niektorých názorov napriek tomu ovplyvnia trh s ojazdenými autami. „Ich ceny pravdepodobne pôjdu hore, pretože na trhu bude panovať minimálne počas prechodnej doby neistota. Ceny budú zdvíhať aj nové vozidlá (de facto len elektromobily), ktoré budú drahé úmerne tomu, aké drahé budú ich batérie,“ povedal pre ČTK český europoslanec Alexander Vondra (ODS).

Sklamanie po hlasovaní vyjadrila česká europoslankyňa Martina Dlabajová (ANO), ktorá to označila za „ranu českému automobilovému priemyslu“. „Počítajme s tým, že to spôsobí poriadny prievan v peňaženkách spotrebiteľov. Budem aj preto dúfať, že členské štáty v následných rokovaniach nájdu kompromisné riešenia, ktoré zmiernia dopady na firmy a zlepšia výhľady ľudí na kúpu nových vozidiel,“ povedala Dlabajová.

Holandský europoslanec a spravodajca správy EP k tomuto legislatívnemu návrhu Ján Huitema schválenie privítal. „S týmito štandardmi vytvárame prehľadné prostredie pre automobilový priemysel a môžeme stimulovať inovácie a investície pre výrobcov automobilov,“ povedal. „Okrem toho nákup a jazda bezemisných vozidiel pre spotrebiteľov zlacnie,“ dodal.

Podľa správy, o ktorej hlasovali europoslanci, je na svete teraz viac ako miliarda vozidiel na fosílne palivá, ktoré produkujú vyše 30 percent svetových emisií CO2.

Sprísnenie pravidiel pre emisie áut je súčasťou klimatického balíčka Fit for 55, ktorým chce EÚ dosiahnuť 55-percentné zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990. Balíček má pomôcť dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a je súčasťou stratégie Únie nazvanej Zelená Deal). Fit for 55 navrhuje okrem iného zmenu systému obchodovania s emisnými kvótami, uhlíkové vyrovnanie na hraniciach či zmeny vo využívaní pôdy av lesníctve. Zahŕňa aj podporné opatrenia, napríklad vznik sociálneho fondu či navýšenie modernizačného a inovačného fondu.