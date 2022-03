EÚ zvažuje, ako naložiť so žiadosťami Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska o členstvo

Tlačová agentúra Belga vo štvrtok uviedla, že Rada EÚ (členské štáty) túto možnosť očakáva, čo agentúre potvrdil nemenovaný diplomatický zdroj z prostredia EÚ.

Medzitým tlačová agentúra AFP priniesla správu, že Gruzínsko vo štvrtok oficiálne požiadalo o členstvo v EÚ. Oznámil to gruzínsky premiér Irakli Garibašvili.

Gruzínsko, Moldavsko a ani Ukrajina sa v súčasnosti nepovažujú za kandidátov alebo potenciálnych kandidátov na členstvo v EÚ, spolu s Ukrajinou však boli najaktívnejšími partnermi Únie v rámci programu Východné partnerstvo, kam ešte patria Arménsko a Azerbajdžan.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová na otázku, ako vníma proeurópske šance uvedených troch krajín, uviedla, že nie je v prospech zrýchleného konania o udeľovaní členstva, čo nie je zakotvené ani v Zmluve o fingovaní EÚ.

Zopakovala však, že podľa jej názoru občania Ukrajiny, „ktorí svojimi životmi bránia naše hodnoty“, patria do európskej rodiny. Pripomenula tiež, že EÚ a Ukrajina už majú rozsiahlu spoluprácu prostredníctvom dohody o pridružení, a uistila o svojom úmysle pokračovať v zbližovaní medzi oboma stranami.

„List zaslaný prezidentom Zelenským spustil proces, o ktorom sa bude diskutovať s členskými štátmi, ale našou bezprostrednou prioritou je zastaviť túto vojnu,“ zdôraznila von der Leyenová.

Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell priniesol vo štvrtok podobný odkaz do Moldavska, ktoré navštívil v sprievode eurokomisára pre susedskú politiku a rozširovanie Olivera Várhelyiho. „Pevne veríme, že Moldavsko patrí do európskej rodiny. Budeme naďalej intenzívne spolupracovať na základe našej asociačnej dohody,“ vysvetlil Borrell na spoločnej tlačovej konferencii s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou.

Podľa nemenovaného európskeho diplomata, ktorého cituje Belga, by o hypotetickom zrýchlenom postupe prijímania nových členov mali diskutovať šéfovia štátov a vlád 27-člennej EÚ. Najbližšie sa premiéri a prezidenti členských krajín stretnú na budúci štvrtok (10. 3.) v Paríži na neformálnom summite, ktorý pripravilo francúzske predsedníctvo v Rade EÚ. „Niektoré členské štáty sú dosť opatrné, iné zasa chcú, aby sme ten proces urýchlili. To, čo sa deje na Ukrajine, vytvára nové parametre,“ opísal situáciu nemenovaný diplomat.

Belgický premiér Alexander De Croo v utorok v súvislosti so žiadosťou Ukrajiny o vstup do EÚ zdôraznil, že vstup ktorejkoľvek krajiny do Únie je z hľadiska očakávaných reforiem dlhým a náročným procesom. Zároveň však spresnil, že ruku, ktorú EÚ podá Ukrajine, možno vnímať prostredníctvom „inej formy partnerstva“, ktorú bude možné oveľa rýchlejšie zaviesť do praxe.