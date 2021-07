EÚ chystá projekt vlastnej Hodvábnej cesty

Európska únia sa chystá vybudovať v rôznych oblastiach sveta rad infraštruktúrnych projektov, ktoré by posilnili jej prepojenie a zároveň geopolitický vplyv.

Ministri zahraničia členských krajín v pondelok schválili základné obrysy plánu, ktorý je okrem iného reakciou na čínsky projekt novej Hodvábnej cesty označovaný ako Pás a cesta, ktorý niektorí európski politici vnímajú kriticky. Konkrétne návrhy projektov vrátane možností ich súkromného financovania by podľa ministrov mala pripraviť Európska komisia do jari budúceho roka.

Európsky blok novou spoločnou iniciatívou nadväzuje na nedávne prísľuby skupiny ekonomicky vyspelých štátov G7, ktoré sa dohodli na potrebe čeliť rastúcemu vplyvu Pekingu.

„Vidíme, ako Čína využíva hospodárske a finančné prostriedky na zvyšovanie svojho politického vplyvu všade vo svete. Bedákať nad tým je nanič, musíme ponúknuť alternatívy,“ povedal v pondelok novinárom počas rokovaní s kolegami v Bruseli nemecký minister zahraničia Heiko Maas.

Ministri sa zhodli na tom, že by únijná exekutíva mala do jari vytipovať „globálne viditeľné projekty a akcie s veľkým dopadom“, ktoré by dvadsaťsedmička mohla v najbližších rokoch uskutočniť v rôznych častiach sveta.

Infraštruktúrne projekty musia byť ekologicky udržateľné, založené na pravidlách a nenarušovať konkurenčné prostredie. Podrobnosti ich financovania nie sú zatiaľ známe, únia pritom chce výrazne stimulovať súkromné ​​investície.

Čína sa v posledných rokoch snaží svojimi projektmi posilniť vzájomný obchod a zvýšiť svoje investície a vplyv vo väčšine krajín Ázie, ale aj na ďalších kontinentoch. Pomôcť k tomu má vybudovanie siete železníc, prístavov a ďalšej infraštruktúry.

Rad európskych krajín či Spojené štáty to vnímajú ako nezdravé posilňovanie vplyvu čínskeho totalitného režimu a chcú ho vyvážiť. Niektorí únijní politici vrátane maďarského premiéra Viktora Orbána či českého prezidenta Miloša Zemana sa však k Pekingu stavajú ústretovejšie.