EÚ pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku upozornila na riziká fajčenia

Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová pri tejto príležitosti uviedla, že fajčenie je hlavnou príčinou jedného z typov rakoviny, ktorému sa dá predísť.

Kyriakidisová na Twitteri napísala, že bez tabaku by sa dalo vyhnúť deviatim z desiatich prípadov rakoviny pľúc. „V rámci európskeho plánu boja proti rakovine navrhujeme odvážne a ambiciózne opatrenia v oblasti prevencie s cieľom obmedziť užívanie tabaku. Stanovili sme si jasný cieľ – vytvoriť generáciu nefajčiarov v Európe – kde do roku 2040 bude tabak užívať menej ako päť percent ľudí. To by bola významná zmena v porovnaní s dnešnými asi 25 percentami populácie,“ opísala situáciu komisárka.

Pandémia ochorenia COVID-19 podľa jej vyjadrení poukázala na zraniteľnosť fajčiarov, ktorí majú až o 50 percent vyššie riziko vzniku závažných chorôb a úmrtí na koronavírus. To spôsobilo, že milióny z nich chcú prestať fajčiť.

„Odvykanie môže byť ťažké. Môžeme urobiť viac, aby sme pomohli, a to je presne to, o čom je tohtoročný Svetový deň bez tabaku – o odhodlaní prestať fajčiť,“ napísala. „Musíme zvýšiť motiváciu zanechať fajčenie. Zanechanie fajčenia je prospešné vždy a všade a pre všetky vekové kategórie,“ vysvetlila komisárka.

Podľa jej slov treba zintenzívniť úsilie a zaistiť prísnejšie presadzovanie právnych predpisov EÚ o tabaku, najmä v súvislosti s predajom tabakových výrobkov maloletým osobám a kampaní zameraných na zákaz fajčenia.