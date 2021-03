EÚ zaviedla zásady reciprocity a proporcionality pre vývoz vakcín proti covidu

Zásady reciprocity a proporcionality sú nové kritériá, ktoré sa majú brať do úvahy pri povoľovaní vývozov vakcín proti covidu mimo hraníc EÚ. Uviedla to v stredu Európska komisia (EK) s odkazom na mechanizmus transparentnosti a autorizácie vývozu vakcín.

Komisia v správe pre médiá spresnila, že cieľom je zabezpečiť včasný prístup k očkovacím látkam proti covidu pre občanov EÚ.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti pripomenula, že EÚ je sídlom výrobcov vakcín, ktorí ich dodávajú nielen pre občanov Únie, ale vyvážajú ich do celého sveta. „Zatiaľ čo naše členské štáty čelia tretej vlne pandémie a nie každý výrobca si plní svoje zmluvy, EÚ je jediným významným producentom OECD, ktorý pokračuje vo vývoze vakcín do iných krajín. Mala by to však byť obojsmerná cesta. Z tohto dôvodu Európska komisia zavádza zásady reciprocity a proporcionality do existujúceho mechanizmu autorizácie,“ vysvetlila šéfka exekutívy EÚ.

Nové nariadenie zavádza do súčasného mechanizmu dve zmeny. Po prvé, okrem vplyvu plánovaného vývozu v rámci dohôd EÚ o predbežnom nákupe s výrobcami vakcín by členské štáty a eurokomisia mali zvážiť aj reciprocitu a proporcionalitu a dotvoriť zoznam krajín, pre ktoré bude nariadenie platiť.

Zásada reciprocity znamená zistiť, či cieľová krajina obmedzuje svoj vlastný vývoz vakcín alebo surovín na ich výrobu a proporcionalita má zohľadniť skutočnosť, či sú podmienky v cieľovej krajine lepšie alebo horšie ako v EÚ – epidemiologická situácia, miera zaočkovanosti a prístup k vakcínam.

Členské štáty EÚ a eurokomisia by mali posúdiť, či požadovaný export vakcín neohrozí bezpečnosť dodávok očkovacích látok a ich zložiek v Únii. Komisia v snahe získať úplný obraz o obchode s vakcínami do nového nariadenia zahrnie 17 krajín, ktoré boli doteraz vyňaté z rozsahu pôsobnosti mechanizmu na vývoz vakcín. Týmito krajinami sú: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko, Izrael, Island, Jordánsko, Libanon, Líbya, Lichtenštajnsko, Nórsko, Severné Macedónsko, Srbsko a Švajčiarsko.

EÚ je aj naďalej odhodlaná preukazovať medzinárodnú solidaritu, a preto z tohto systému vylúčila dodávky vakcín na humanitárnu pomoc alebo cez nástroj COVAX pre 92 chudobnejších krajín sveta.

Komisia upozornila že nové nariadenie je cielené, primerané, transparentné, dočasné a v súlade s medzinárodnými záväzkami EÚ v rámci Svetovej obchodnej organizácie a skupiny G20.

O žiadostiach o autorizáciu na vývoz vakcín rozhodujú členské štáty EÚ v súlade so stanoviskom eurokomisie. Od spustenia toho mechanizmu bolo vydaných 380 žiadostí o vývoz do 33 rôznych krajín, čo je spolu okolo 43 miliónov očkovacích dávok. Iba jednej žiadosti o vývoz nebolo vyhovené.

Medzi hlavné vývozné destinácie vakcín z EÚ patrí Spojené kráľovstvo (približne 10,9 milióna dávok), Kanada (6,6 milióna), Japonsko (5,4 milióna), Mexiko (4,4 milióna), Saudská Arábia (1,5 milióna), Singapur (1,5 milióna), Čile (1,5 milióna), Hongkong (1,3 milióna), Kórea (1 milión) a Austrália (1 milión).