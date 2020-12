Únia plánuje rozšíriť sankcie voči Turecku pre prieskum ložísk v Stredomorí

„Bohužiaľ, sa Turecko angažovalo v jednostranných akciách a provokáciách a vystupňovalo svoju rétoriku proti EÚ, jej členským štátom a európskym vodcom,“ uvádza sa v stanovisku lídrov zo samitu v Bruseli.

Video: Premiér Matovič po návrate zo summitu EÚ v Bruseli hovoril aj o sankciách, ktoré sa Únia chystá rozšíriť voči Turecku.

Na októbrovom samite európski lídri ponúkli Ankare „pozitívnu politickú agendu“ medzi úniou a Tureckom, vrátane obchodných a colných výhod či ďalších financií na pomoc so sýrskymi utečencami, ak zastaví svoje „nelegálne aktivity“ vo východnom Stredomorí.

Predstavitelia únie povedali, že ponuka zostáva, ak je Turecko pripravené vstúpiť do „skutočného partnerstva“ a začať naozajstný dialóg s EÚ a ak Ankara preukáže vôľu riešiť spory prostredníctvom dialógu a v súlade s medzinárodným právom.

Vzhľadom na doterajšiu nedostatočnú odpoveď vyzvali ministrov európskej dvadsaťsedmičky, aby „prijali ďalšie zoznamy“ sankcií „týkajúcich sa reštriktívnych opatrení vzhľadom na nepovolené vrty Turecka vo východnom Stredomorí“.

Šéfa zahraničnej politiky EÚ Josepa Borrella lídri poverili, aby vypracoval správu o stave politických, hospodárskych a obchodných vzťahov únie a Turecka, navrhol ako pokračovať, vrátane sankcií, a odovzdať im to do nadchádzajúceho marcového samitu.

Turecké ministerstvo zahraničia rozhodnutie EÚ o sankciách zamietlo s tým, že má „zaujatý a nezákonný postoj“. Situácia podľa neho škodí záujmom Turecka aj EÚ, „mieru, bezpečnosti a stabilite v regióne“ a únia by mala zaujať rolu „čestného mediátora, musí konať zásadovo, strategicky a rozumne“.

Členské štáty EÚ sú v otázke zaobchádzania s Tureckom rozdelené. Francúzsko a Cyprus presadzujú prísnejšie obmedzenia ako ekonomické sankcie, ďalšie štáty sa však obávajú ďalšieho oslabovania už aj tak zničeného hospodárstva krajiny a destabilizácie regiónu.

Tiež nie je jasné, či by konanie Turecka ďalšie sankcie spomalili. Opatrenia prijaté v minulosti dohnali Ankaru k tomu, aby bola hlasnejšia o svojich požiadavkách, a prezident Recep Tayyip Erdogan dal tiež najavo, že je ochotný povzbudiť migrantov a utečencov, aby prešli hranice do Grécka, ktoré sa ešte nespamätalo z prílevu migrantov v roku 2015, a teda EÚ. Turecko má tiež vojenskú rolu v Líbyi, cez ktorú tiež do Európy smerujú migranti.