Británia od budúceho roka zavedie nový imigračný systém platný aj pre Slovákov

„Občania Slovenska, ktorí v Spojenom kráľovstve momentálne nežijú, respektíve nemajú nárok vyplývajúci z Dohody o vystúpení, a budú chcieť v krajine študovať alebo pracovať, budú musieť splniť špeciálne požiadavky a žiadať o víza prostredníctvom nového imigračného systému,“ uvádza sa v správe britského veľvyslanectva.

Nový britský bodový imigračný systém podľa veľvyslanectva posudzuje ľudí zo všetkých krajín sveta rovnako, pričom systém uprednostňuje talent žiadateľa, nie krajinu jeho pôvodu. „Náš nový systém vysiela celému svetu odkaz, že Británia zostáva otvorená. Chceme aj naďalej podporovať top talenty z celého sveta, aby svoje schopnosti priniesli do Spojeného kráľovstva,“ uviedol britský veľvyslanec na SR Nigel Baker.

Britské veľvyslanectvo zároveň Slovákov vyzvalo, aby navštívili webovú stránku britskej vlády, kde sa nachádzajú podrobné informácie v súvislosti so žiadosťou o pracovný alebo študijný pobyt. „Je dôležité, aby občania Slovenska vedeli o tom, ako ich ovplyvnia zmeny pri vstupe do krajiny a preto by som chcel ľudí vyzvať, aby si našli čas a zistili, čo sa od nich bude očakávať,“ povedal Baker.

Občania členských krajín EÚ budú môcť na základe nových pravidiel aj naďalej navštíviť Spojené kráľovstvo bez žiadosti o víza, uvádza sa v správe. V mnohých prípadoch budú môcť v krajine zostať po dobu maximálne šesť mesiacov. Zmeny sa podľa britského veľvyslanectva nebudú týkať občanov, ktorým bol udelený štatút prostredníctvom tzv. Pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme).

Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020 a nachádza sa v tzv. prechodnom období, ktoré potrvá do konca tohto roku. Voľný pohyb medzi členskými krajinami EÚ a Spojeným kráľovstvom sa končí 31. decembra 2020 o 23.00 h SEČ. Britská vláda v súvislosti s imigračným systémom spustila celoeurópsku informačnú kampaň.