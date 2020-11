Francúzsky europoslanec už tretí týždeň drží hladovku kvôli klíme

Larrouturou, zvolený v roku 2019, je členom socialistickej frakcie a spravodajcom o európskom rozpočte, píše AFP. K jeho protestnej hladovke sa na jeden deň pripojilo už takmer 20-tisíc ľudí.

Štáty Európskej únie sa v utorok po viac ako dvojmesačnom vyjednávaní s Európskym parlamentom dohodli na parametroch budúceho sedemročného rozpočtu únijného bloku a fondu pomôcť ekonomikám zasiahnutým koronakrízou.

Podľa Larrouturoua sú však prisľúbené financie aj po navýšení nedostatočné. Navrhuje zavedenie dane z finančných transakcií so širokou základňou definovanou v návrhu Európskej komisie z roku 2011, ktorá by priniesla až 57 miliárd eur ročne, čo by podľa neho bolo dosť na podporu klímy a Zelenú dohodu pre Európu.

„Prehrali sme bitku, ale nie vojnu,“ je presvedčený Larrouturou. Vyhliadky by sa podľa neho mohli zlepšiť na decembrovom summite EÚ, kde sa bude o klíme opäť rokovať. Daň z finančných transakcií je v únii stále v hre, avšak vo výrazne oklieštenej podobe ako v návrhu z roku 2011.