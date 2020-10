Lavrov: Vzťahy medzi Ruskom a EÚ sa pre kauzu Navaľnyj rýchlo zhoršujú

Na tlačovej konferencii so svojím dánskym náprotivkom Jeppeom Kofodom Lavrov obvinil Európsku úniu, že sa v prípade Navaľného správa ako sudca a porota. Na adresu Nemecka povedal, že porušilo svoje medzinárodné záväzky, keď Rusku neposkytlo zásadné informácie o Navaľného otrave, na základe ktorých by Moskva mohla prípad vyšetrovať.

Navaľnyj náhle upadol do kómy v auguste počas vnútroštátneho letu z Tomsku do Moskvy. Lietadlo kvôli tomu núdzovo pristál v Omsku, kde bol známy kritik Kremľa hospitalizovaný a následne bol prepravený do berlínskej nemocnice Charité.

Nemecká vláda začiatkom septembra informovala, že bol nepochybne otrávený nervovo-paralytickou látkou zo skupiny novičok. To tento týždeň potvrdila i Organizácia pre zákaz chemických zbraní. Navaľnyj obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že stojí za jeho otravou, čo ale Kremeľ odmieta.