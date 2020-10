EÚ podnikla právne kroky voči Británii za porušenie brexitovej dohody

„Komisia sa dnes ráno rozhodla poslať vláde Spojeného kráľovstva list s oficiálnou výzvou. Ide o prvý krok v procese infringementu (porušenia povinností),“ povedala Leyenová. Dodala, že list zároveň vyzýva britskú vládu na to, aby zareagovala do konca októbra.

Porušenie dohody sa týka zákona o vnútornom trhu, ktorú britskí poslanci schválili v utorok a podľa EÚ porušuje časť pôvodnej dohody o brexite podpísanej Londýnom a Bruselom.

Zákon musí ešte schváliť horná komora parlamentu — Snemovňa lordov.

Úrad britskej vlády podľa Sky News uviedol, že Londýn pošle odpoveď „v pravý čas“.

Podľa dohody o brexite má zostať Severné Írsko naďalej užšie prepojené s vnútorným trhom EÚ a colnou úniou, čo by znamenalo, že by bolo potrebné zachovať kontroly nákladnej dopravy so zvyškom Spojeného kráľovstva. Londýn varuje, že by to mohlo viesť k oddeleniu Severného Írska od Británie. Britský premiér Boris Johnson však túto skutočnosť v dohode o brexite akceptoval.

Finančné firmy presúvajú z Británie do EÚ zamestnancov aj aktíva

Firmy pôsobiace v oblasti finančných služieb presúvajú z Londýna do EÚ približne 7 500 zamestnancov a aktíva v objeme vyše 1,2 bilióna GBP (1,31 bilióna eur), uviedla poradenská firma EY. Dôvodom je blížiaci sa koniec prechodného obdobia po vystúpení Británie z EÚ. Očakáva sa, že v najbližších týždňoch sa tieto čísla ešte zvýšia.

Len počas uplynulého mesiaca firmy oznámili relokáciu približne 400 zamestnancov, uvádza sa v správe EY, ktorá sleduje 222 najväčších finančných firiem s významnými operáciami v Británii. Odkedy Briti v referende zahlasovali za brexit, tieto finančné firmy zvýšili počet pracovných miest v EÚ o 2850, pričom najviac ich vzniklo v Dubline, Luxemburgu a Frankfurte nad Mohanom.

Londýnske firmy zrejme od začiatku budúceho roka nebudú môcť poskytovať služby v EÚ. Británia by si chcela zabezpečiť prístup na finančný trh EÚ na základe systému ekvivalencie, v rámci ktorého Brusel umožňuje prístup zahraničným bankám a poisťovniam, ak ich domáca regulácia je blízka úniovej, čo zatiaľ nie je isté. Preto firmy posilňujú svoju prítomnosť v EÚ, kde dosahujú až štvrtinu svojich príjmov.

Omar Ali z EY uviedol, že s blížiacim sa koncom prechodného obdobia firmy začínajú realizovať posledné fázy príprav na brexit vrátane relokácií. Dodal, že mnohé firmy ešte vyčkávajú a že v najbližšom čase môžu prijať množstvo podobných opatrení.