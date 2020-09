Europarlament si minútou ticha uctil pamiatku Jozefa Chovanca

Sassoli v pléne EP v Bruseli pripomenul, že viacerí europoslanci, ako aj občania ho upozornili na prípad Jozefa Chovanca, ktorý zahynul po zadržaní a väzbe na letisku Charleroi vo februári 2018.

Pred týždňom na tento prípad Sassoliho v spoločnom liste upozornili aj slovenskí europoslanci zo všetkých politických frakcií v EP.

„Rád by som vyjadril svoju solidaritu s jeho rodinou a blízkymi a ešte raz zdôraznil, že dodržiavanie ľudských práv a zásad právneho štátu je kľúčovou hodnotou Európskej únie,“ uviedol Sassoli na úvod septembrového plenárneho zasadnutia EP.

Zároveň spresnil, že zákonodarný zbor EÚ podporuje požiadavku na úplné vyšetrenie tohto prípadu a vyzýva zodpovedné osoby na vysvetlenie všetkých okolností.

„Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci už bol poverený zaoberať sa týmto prípadom a zvyšok Európskeho parlamentu bude vývoj pozorne sledovať,“ odkázal Sassoli.

VIDEO: Ako zomrel Slovák Jozef Chovanec v Belgicku. Toto je nezostrihaná verzia. Pravda video sprístupňuje vo verejnom záujme, aby sa podobná situácia už nikdy nezopakovala.

Terchovčan Jozef Chovanec zomrel vo februári 2018 po zákroku polície na letisku Charleroi. Podľa pôvodných informácií mal 24. februára večer nastúpiť neoprávnene do lietadla a po údajnej potýčke ho letisková polícia umiestnila do cely predbežného zadržania. Na druhý deň skoro ráno sa mu zdravotný stav zhoršil a prepukol do stavu sebapoškodzovania. Po zákroku policajtov a lekárov utrpel podľa oficiálnych správ zástavu srdca. Po prevoze do nemocnice upadol do kómy a o deň neskôr zomrel.

Analýza belgického lekára Krisa Permentiera, ktorú má denník Pravda k dispozícii, spochybňuje pôvodné závery vyšetrovania a uvádza, že k smrti mohlo dôjsť už v cele. Videozáznam z cely ukazuje, že Chovanec nebol v dobrom zdravotnom stave, napriek tomu polícia proti nemu postupovala očividne nadmieru hrubo a neprofesionálne. Kým piati policajti sedia a kľačia na Chovancovi otočenom na posteli tvárou dole, jedna zo zasahujúcich policajtiek v cele hajluje a ostatní sa na nacistickom pozdrave svojej kolegyne zabávajú. Podľa nezostrihaného videozáznamu, ktorý má Pravda k dispozícii, policajti kľačali na hrudi Jozefa Chovanca až 16 minút, po ktorých ho bez známok života z cely vyniesli.

Chovanec vlastnil spoločnosť, ktorá najímala slovenských robotníkov na belgické stavby a medzi krajinami cestoval pravidelne. Belgické médiá prirovnali Slovákov skon k smrti Georgea Floyda, ktorému v máji tohto roka policajt kolenom tlačil na krk takmer osem minút napriek výzvam, že nemôže dýchať.