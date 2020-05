EÚ predstavila plán postupného obnovenia turistického ruchu počas leta

Plán Európskej komisie (EK), ktorá v stredu predstavila plán postupného "reštartovania" turistického ruchu počas nadchádzajúceho leta, sa do veľkej miery zameriava na zabezpečenie likvidity pre podniky aktívne v oblasti cestovného ruchu. Cieľom EK je zachrániť milióny pracovných miest v sektore, ktorý tvrdo zasiahla pandémia koronavírusu.

Komisia upozornila, že Európa je centrom živého ekosystému cestovného ruchu, keď cestovanie, doprava, ubytovanie, potravinárske služby, rekreácia a kultúra prispievajú k takmer 10 % HDP Európskej únie a poskytujú kľúčový zdroj zamestnanosti a príjmu v mnohých európskych regiónoch. Ročne okolo 267 miliónov Európanov (62 % obyvateľov) vycestuje najmenej na jeden súkromný výlet a 78 % Európanov trávi dovolenku vo svojej domovskej alebo inej krajine EÚ.

Ekosystém cestovného ruchu bol tiež jedným z najviac postihnutých tvrdými obmedzeniami pohybu a cestovania, ktoré boli uvalené v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) predpokladá zníženie medzinárodných pobytov o 20 až 30 %, čo pre cestovný ruch na celom svete predstavuje straty od 280 do 420 miliárd eur. Pre európske odvetvie cestovného ruchu je leto pre toto odvetvie rozhodujúce, s 360 miliónmi pobytov a príjmami vo výške 150 miliárd eur.

Zabezpečenie likvidity

Komisia sa v rámci svojho plánu oživenia turistického ruchu zameriava na podporu tohto sektora prostredníctvom zabezpečenia likvidity pre podniky v oblasti cestovného ruchu, najmä pre malé a stredné podniky a prostredníctvom financovanie z rozpočtu EÚ.

Zabezpečenie likvidity pre podniky v oblasti cestovného ruchu chce EK zaistiť flexibilitou pravidiel štátnej pomoci, čo členským štátom umožní zaviesť systém záruk pre poukážky a ďalšie systémy likvidity, na podporu spoločností v sektore dopravy a cestovného ruchu a na uspokojenie žiadosti o úhradu škôd spôsobených pandémiou nového koronavírusu. Komisia je pripravená schváliť systémy poukazov veľmi rýchlo, po oznámení dotknutého členského štátu.

EÚ poskytla už 8 miliárd

Financovanie z rozpočtu EÚ znamená, že Únia bude poskytovať okamžitú likviditu podnikom postihnutým krízou prostredníctvom nástroja reakcie na nový koronavírus. EK prostredníctvom Európskeho investičného fondu už poskytla 8 miliárd eur na financovanie 100.000 malých podnikov postihnutých krízou.

Toto financovanie má vďaka finančným úľavám do 100 miliárd eur cez program SURE zabrániť zániku miliónov pracovných miest v EÚ. Program SURE pomáha členským štátom pokryť náklady na vnútroštátne krátkodobé pracovné programy a opatrenia na záchranu pracovných miest.

Promovanie poukážok

Ďalším cieľom je spájanie občanov EÚ s ponukami miestneho cestovného ruchu, promovanie miestnych zaujímavostí a domácej turistiky a propagácia Európy ako bezpečnej turistickej destinácie. Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi na propagácii systému sponzorských poukážok, v rámci ktorého môžu zákazníci podporiť svoje obľúbené hotely alebo reštaurácie. EK pomôže spropagovať celoeurópske komunikačné kampane zamerané na Európu ako turistickú destináciu číslo jedna.

Exekutíva EÚ bude spolupracovať s členskými štátmi na podpore trvalo udržateľného cestovného ruchu v súlade s európskou ekologickou dohodou a podporí aj digitálnu transformáciu služieb cestovného ruchu s cieľom ponúknuť väčší výber, lepšie prerozdelenie zdrojov a nové spôsoby riadenia cestovného ruchu a turistických tokov.

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton upozornil, že pre koronakrízu milióny malých a stredných podnikov a rodinných podnikov, ktoré pracujú v ubytovacích a stravovacích zariadeniach, reštauráciách, osobnej doprave a cestovných kanceláriách, riskujú bankrot a stratu práce. „Naliehavo sa musia vrátiť do práce. Pomáhame európskemu cestovnému ruchu dostať sa späť na správnu cestu a zároveň zaistiť zdravie a bezpečnosť. Navrhli sme spoločný európsky prístup k riadeniu toho, čo zostane ťažkou letnou sezónou 2020, a zároveň sa pripravujeme na udržateľnejší a digitálny ekosystém cestovného ruchu v budúcnosti,“ opísal situáciu Breton v správe pre médiá.

Europarlament návrhy uvítal

Európsky parlament (EP) víta stredajší balík opatrení EK. Oceňuje najmä snahy zabezpečiť prehľadnosť práv cestujúcich, uviedol Výbor EP pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) vo vyjadrení pre médiá. Členovia výboru zároveň upozornili, že europarlament podporuje oba sektory – dopravu aj cestovný ruch – pri prekonávaní koronakrízy.

Francúzska europoslankyňa a šéfka výboru TRAN Karima Delliová vyhlásila, že opatrenia pre ochranu cestovného ruchu a dopravy predstavené eurokomisiou sú „vynikajúcim príkladom spoločného riešenia súčasných a budúcich problémov v odvetviach, ktoré boli silne zasiahnuté pandémiou“. Pripomenula, že výbor, ktorému šéfuje, už od marca trvá na koordinovanom postupe na prekonanie zdravotnej krízy v rámci celej EÚ.

Obnovenie cestovného ruchu prinesie riziká

Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v súvislosti s plánom EK na oživenie cestovného ruchu upozornila, že dlhoočakávané obnovenie výletov občanov EÚ prinesie aj riziká spojené so šírením koronavírusu.

„Vieme, že veľmi veľa európskych občanov sa teší na leto a na cestovanie. Vďaka ich obrovským obetiam z posledných mesiacov bude možné postupné a obozretné otvorenie cestovného ruchu. Avšak ani výlety, ani uvoľnenie ochranných opatrení nie sú bez rizika, pokiaľ je vírus stále medzi nami,“ uviedla komisárka v odkaze pre médiá. Dodala, že Európania si aj po oživení tohto sektora musia zachovať ostražitosť, dodržiavať odstupy medzi sebou a zvýšené hygienické opatrenia, aby doterajšie karanténne úsilie nebolo zbytočné.