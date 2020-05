Nová stratégia EÚ na ochranu biodiverzity ovplyvní celé desaťročie

Stratégia Európskej únie na ochranu biodiverzity, ktorú pripravuje Európska komisia (EK), bude mať dopad na nadchádzajúce desaťročie. Uviedol to v stredu slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Michal Wiezik (Spolu, člen Európskej ľudovej strany).

Podľa oficiálneho záznamu z dnešného rokovania eurokomisie, by mala byť dlhoočakávaná stratégia Európskej únie na ochranu biodiverzity by mala byť prijatá 20.mája.

Wiezik, ktorý je členom Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) upozornil, že EK mala túto stratégiu prijať skôr, ešte v prvom štvrťroku 2020. Pandémia nového koronavírusu však poznačila aj pracovný program eurokomisie. Podľa nemenovaných zdrojov z prostredia EK boli aj snahy odsunúť schválenie stratégie ešte na neskoršie obdobie, až po letných prázdninách v inštitúciách EÚ.

"Ide o dôležitý rámcový dokument, ktorý na nadchádzajúce desaťročie stanoví naše úlohy nielen v ochrane prírody, ale optimálne aj v sektorových politikách, ktoré majú na ekosystémy a druhy vplyv,“ opísal situáciu Wiezik. Upozornil, že aby bola nová stratégia EÚ prínosná, mala by obsahovať aj záväzok striktnej ochrany značného podielu chránených území, s osobitným dôrazom na ochranu pralesov a starých lesov.

„Zamerať by sa mala aj by na schopnosť ekosystémov viazať uhlík, a podporiť tak záväzný cieľ na obnovu a ochranu ekosystémov, ktoré výrazne pomáhajú v boji s klimatickou zmenou, ako poloprirodzené lúčne biotopy, rašeliniská, mokrade a prirodzené lesy,“ uviedol europoslanec. Opatrenia na podporu biodiverzity by podľa neho mali byť pevne zakorenené aj v spôsoboch obhospodarovania krajiny a produkcie potravín.

„Zjednodušene povedané, ochrana biodiverzity je úzko spätá s ochranou klímy a musí byť založená na fungujúcej ochrane biotopov a prírodného prostredia druhov,“ uviedol Wiezik.

Európska komisia uvádza, že biodiverzita je základom dobrých životných podmienok ľudí, ale v súčasnosti sa práve v dôsledku ľudskej činnosti ocitla pod obrovským tlakom. EÚ chce ísť príkladom v celosvetových rokovaniach o zastavení straty biodiverzity a ochrane ekosystémov. Únia sa zaväzuje, že obmedzí stratu biodiverzity a zachová a obnoví ekosystémy.