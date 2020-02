Zmäkčí EÚ sankcie proti Rusku?

Pošramotené vzťahy medzi Európskou úniou a Moskvou sa možno začnú v tomto roku naprávať. Nedá sa totiž vylúčiť, že európska dvadsaťsedmička zmierni protiruské sankcie. „Ak by sa tvrdý postoj EÚ zmenil, prejavilo by sa to zrejme postupným zmäkčovaním sankcií," povedal pre Pravdu vysokopostavený diplomat z Európskej komisie.