Johnson po brexite napína svaly

Po noci plnej osláv i smútku sa Británia v sobotu zobudila do novej éry už ako bývalá členská krajina EÚ. Pre jej občanov sa ale zatiaľ nič zásadné nezmenilo. Aké budú dôsledky rozchodu s úniou, to pocítia najskôr začiatkom budúceho roka. Do skončenia prechodného obdobia by sa mal Londýn s "dvadsaťsedmičkou“ dohodnúť na pravidlách nového partnerstva. Ciele vyjednávania s EÚ o budúcich vzťahoch, ktoré by sa malo začať na budúci mesiac, chce premiér Boris Johnson predstaviť už dnes. A zdá sa, že sa chystá rokovať z pozície sily.