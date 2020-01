Aj po brexite vyjde slnko

Z budov európskych inštitúcií bez ceremónií zmizli britské vlajky. Tá, ktorá zdobila Európsky parlament, zamierila do blízkeho múzea európskej histórie. Autor: SITA/AP, Olivier Hoslet

Hodinu pred polnocou miestneho času (u nás o hodinu viac) sa po 47 rokoch končí členstvo Spojeného kráľovstva v elitnom európskom klube. Európski politici vyprevádzali Britov so zmiešanými pocitmi, ale aj slovami nádeje v nový začiatok priateľských vzťahov.

„Je to okamih brieždenia, keď opona stúpa pred novým dejstvom,“ vyhlásil premiér Johnson v prejave k národu. „Nie je to koniec, je to úsvit novej éry, v ktorej už neakceptujeme, že vaše životné šance, životné šance vašej rodiny, by mali závisieť od toho, kde ste vyrastali. Je to moment skutočnej národnej obnovy a zmien,“ dodal.

Posledné hodiny a minúty zostávajúce do vystúpenia Británie z únie odratúva časomiera premietaná na sídlo premiéra na Downing Street. Historický okamih ale neodbije legendárny Big Ben, ktorý sa rekonštruuje. Nezazvonia ani kostolné zvony a neozve sa rachot ohňostroja, lebo cirkev a londýnska radnica žiadosť probrexitovej kampane odmietli.

Rozjasaní stúpenci brexitu oslavovali v blízkosti parlamentu. Odporcovia demonštrovali na južnom brehu Temže s pochodňami, ktoré mali symbolicky vniesť svetlo do tmy, čo sa v krajine podľa nich rozhostila.

Deň pripomenú pamätné mince

Historický deň majú pripomínať tri milióny pamätných 50-pencových mincí s nápisom „Mier, prosperita a priateľstvo so všetkými národmi“, ktoré sú odvčera v obehu.

Dosluhujúci líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn vyhlásil, že aj keď v referende hlasoval za zotrvanie v únii, aj nechcený výsledok treba akceptovať. Krajina si však podľa neho musí udržať dobré vzťahy s EÚ a „nesmie sa vrhnúť do náručia dohody o voľnom obchode so Spojenými štátmi“.

Známy politológ Timothy Garton Ash v komentári pre denník Guardian vyjadril presvedčenie, že „Británia Európu neopustila; iba prešla do inej miestnosti“ a vystríhal pred škodoradosťou v prípade naplnenia pesimistických predpovedí. „My zástancovia zotrvania krajiny v EÚ musíme teraz usilovať o to, aby sa Británii darilo – a Európskej únii ešte lepšie. Ak bude brexit veľmi nepriaznivý a povedie k nestabilnej, rozhnevanej a roztrpčenej krajine, bude to zlé pre celú EÚ,“ usúdil Ash. Varoval však aj pred opačnou „nepravdepodobnou“ možnosťou úspechu brexitu, keď by sa „globálna Británia“ mohla stať reklamou na odchod z EÚ pre ďalšie členské štáty.

Večierok priateľstva v Bruseli

Brusel, ktorý v piatok opustili končiaci britskí europoslanci, na hlavnom námestí usporiadal večierok priateľstva s Britániou. Z budov európskych inštitúcií bez ceremónií zmizli britské vlajky; tá, ktorá zdobila Európsky parlament, zamierila do blízkeho múzea európskej histórie.

Posledný deň členstva Spojeného kráľovstva v Európskej únii si spoločným vyhlásením pripomenuli lídri troch hlavných úniových inštitúcií. Podľa nich bol 31. január 2020 dňom reflexie a zmiešaných emócií, ale aj nádeje, že sa EÚ a Británii podarí vybudovať trvalé priateľstvo.

„Budeme ďalej spolupracovať v zahraničnej politike, bezpečnosti a obrane so spoločným cieľom a spoločnými záujmami. Ale budeme to robiť každý po svojom,“ uviedli predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady Charles Michel a predseda Európskeho parlamentu David Sassoli. Kým spolupráca v týchto oblastiach by sa podľa signálov z Bruselu a Londýna po brexite nemala oslabiť, vyrokovanie dohody o vzájomnom obchode či právach ľudí, ktorí sa budú chcieť na druhej strane Lamanšského prielivu usadiť v najbližších rokoch, bude výrazne zložitejšie. Času je pritom málo. Prechodné obdobie má trvať iba do konca tohto roka.

„Bez voľného pohybu osôb nemôže byť voľný pohyb kapitálu, tovaru a služieb. Bez zachovania rovnakých pravidiel v oblastiach životného prostredia, práce, daní či štátnej pomoci nemôže byť najvyšší stupeň prístupu na jednotný trh. Ak nie ste členom, nemôžete si udržať výhody členstva,“ upozornili európski lídri. „Naša práca pokračuje, len čo zajtra vyjde slnko,“ dodali na záver.