Analytička Rutterová: Úplná izolácia Británie po brexite nehrozí

Úplná izolácia Británie na medzinárodnom poli po tzv. brexite nehrozí. Británia bude naďalej "významným hráčom" ako člen zoskupenia najrozvinutejších krajín G7, najväčších ekonomík sveta G20 či obrannej aliancie NATO. Pre TASR to povedala analytička britského think tanku UK in a Changing Europe Jill Rutterová.