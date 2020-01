Johnson: Brexit je začiatom novej éry v živote Britov

Britský premiér Boris Johnson sa domnieva, že nadchádzajúci odchod jeho krajiny z EÚ je začiatkom novej etapy v živote všetkých Britov, ktorá by sa mala vyznačovať zjednotením a obnovou.

Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré zverejnil úrad britského premiéra v deň, keď Británia po 47 rokoch členstva v EÚ a troch rokoch od referenda o brexite opustí Európsku úniu. Stane sa tak v piatok o 23.00 h miestneho času (o polnoci SEČ).

Od toho okamihu Spojené kráľovstvo už nebude členským štátom EÚ a bude sa považovať za tretiu krajinu.

Následné prechodné obdobie, ktorého cieľom je poskytnúť občanom a podnikom z EÚ aj Británie viac času na prispôsobenie sa novej situácii, potrvá do 31. decembra 2020.

Počas prechodného obdobia bude Spojené kráľovstvo i naďalej uplatňovať právo Únie, ale už nebude zastúpené v inštitúciách Európskej únie.

Pri príležitosti brexitu sa uskutoční aj výjazdové zasadnutie Johnsonovej vlády v meste Sunderland na severovýchodne Anglicka. Voliči z tohto mesta v roku 2016 v referende veľkou väčšinou hlasov podporili odchod Británie z EÚ.

V kampani pred decembrovými parlamentnými voľbami, v ktorých konzervatívci získali veľkú väčšinu hlasov, sa Johnson zaviazal zaoberať sa problémami, ktoré v regiónoch, kde žijú prívrženci brexitu, spôsobila globalizácia. Sľuboval investície do verejných služieb a infraštruktúry a „povznesenie“ celej krajiny.

„Nie je to koniec, je to zrod novej éry, v ktorej už neakceptujeme, že vaše životné šance, životné šance vašej rodiny, by mali závisieť od toho, kde ste vyrastali,“ píše sa vo vyhlásení.