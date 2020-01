Do Británie bez víz - turistických aj pracovných

Od polnoci z piatka na sobotu sa toho veľa nezmení. To, že Británia už nebude členom EÚ, si väčšina ľudí ani nevšimne. Prinajmenšom do konca tohto roka.

Zabezpečuje to dohoda o brexite, na základe ktorej sa do 31. decembra 2020 vzťahy medzi EÚ a Britániou výrazne nezmenia a v Británii budú platiť pravidlá o voľnom pohybe tovaru aj osôb ako doteraz. Znamená to, že do Británie sa bude naďalej cestovať bez víz, ale zostane tiež možnosť ísť tam za prácou bez pracovného povolenia, prípadne študovať za rovnaký poplatok, ako majú britskí študenti. To všetko bude platiť do konca tohto roka.

Hlavnú zmenu, ktorá nastane od 1. februára, mnohí ľudia na Slovensku nezaregistrujú. Teda že pred inštitúciami EÚ už nebude visieť britská vlajka a za rokovacím stolom pri rozhodovaní o nových politikách a normách EÚ už nebude britský minister a na summitoch EÚ britský premiér. Z Európskeho parlamentu odíde 73 britských europoslancov, čo na druhej strane bude pre Slovensko znamenať, že bude mať o jednu europoslankyňu vi­ac.

Treba sa registrovať

Prechodné obdobie je však dočasný stav a príprava na zmenu, ktorá neskôr ovplyvní životy ľudí i podnikateľov. Doterajšie úzke prepojenie medzi EÚ a Britániou sa už o necelý rok môže narušiť. Na túto situáciu by sa mali pripraviť nielen tí, ktorí v Británii už žijú (odhadom stotisíc Slovákov), ale aj tí, ktorí sa tam chystajú a chcú tam zostať dlhšie ako pár mesiacov.

Tí, čo sa v Británii usadili a majú aj britské občianstvo, tam majú svoje práva po brexite poistené. Tí, ktorí v Británii žijú dlhšie a chcú tam zostať aj po 31. decembri, by sa mali registrovať na pobyt v tzv. EU Settlement Scheme. Ak žijú v Británii nepretržite päť rokov (to znamená neboli mimo Británie dlhšie ako šesť z 12 mesiacov), majú nárok na povolenie na trvalý pobyt. Tí, čo sú v Británii menej ako päť rokov, majú nárok na dočasné povolenie na pobyt. Po piatich rokoch v Británii môžu požiadať o trvalý pobyt, ktorý priznáva viac práv. Týka sa to aj ich príbuzných, ktorí s nimi žijú, prípadne sa do Británie presťahujú do konca tohto roka.

V Británii je podľa odhadov približne 3,2 milióna občanov z 27 štátov EÚ. Z nich sa podľa britského ministerstva vnútra v novej schéme registrovalo približne 2,8 milióna. Podľa odhadov v Británii žije približne stotisíc Slovákov, do polovice januára sa podľa ČTK registrovalo vyše 57-tisíc z nich.

Dohoda o brexite zabezpečuje podobné práva aj pre ľudí, ktorí do Británie prídu do konca tohto roka. Ak tam chcú zostať dlhšie, mali by sa tiež registrovať a požiadať o pobyt. V takom prípade budú môcť v Británii ďalej žiť, pracovať a využívať zdravotnícky a sociálny systém. Aká bude situácia po skončení prechodného obdobia, nevedno. Londýn však už teraz avizuje, že nebude žiadať o predĺženie prechodného obdobia a od budúceho roka chce zaviesť nový imigračný systém. Ten bude pravdepodobne viesť k obmedzeniu imigrácie do Británie aj pre ľudí z krajín EÚ. Britská vláda zvažuje, že by zaviedla podobnú imigračnú procedúru, ako má Austrália, a posudzovať každého uchádzača podľa rôznych hľadísk. Záujem bude mať o kvalifikovanú pracovnú silu.

V každom prípade tí, ktorí zvažujú odchod do Británie napriek brexitu, by mali myslieť aj na to, že v budúcnosti už nemusia platiť pravidlá EÚ, ktoré teraz uľahčujú vycestovanie za prácou do Británie. Napríklad pri uznávaní kvalifikácie. O jej uznanie treba požiadať čo najskôr.

Erasmus zatiaľ pokračuje

V neistote sú aj študenti. Od študentov z členských štátov EÚ v Británii nemožno žiadať vyššie školné ako od miestnych a majú nárok na pôžičky na štúdium za rovnakých podmienok ako britskí študenti. Aj v tomto prípade to naisto platí len do konca roka. Aká bude situácia neskôr, bude závisieť od ďalších dohôd. „V tejto fáze sa nevie, čo bude nasledovať v akademickom roku 2020/2021. Z dlhodobého hľadiska je pravdepodobné, že študenti z EÚ budú musieť platiť vyššie sadzby a poplatky, podobné tým, aké už v súčasnosti platia študenti z tretích krajín (napr. USA, Kanady, Austrálie, Ruska či Indie),“ upozorňuje na svojej webovej stránke slovenský rezort diplomacie.

Študenti, ktorí tam teraz študujú a zvažujú, že v Británii zostanú, by tiež mali požiadať o registráciu a pobyt.

Britské univerzity nepatria k tým, kto by sa z brexitu tešil. Brexit totiž v konečnom dôsledku môže pre ne znamenať skresanie ich finančných zdrojov, ktoré majú z EÚ na výskum, a zastavenie výmenných pobytov študentov a učiteľov v rámci úspešného programu Erasmus. Nie je vylúčené, že Británia bude do tohto programu naďalej zapojená podobne ako niektoré nečlenské štáty EÚ. Opäť je to však vecou budúcej dohody medzi EÚ a Britániou, pričom za účasť na rôznych programoch bude Londýn finančne prispievať.

Ako budú vyzerať vzťahy medzi EÚ a Britániou, bude jasnejšie v polovici roka. Vylúčené nie je, že od budúceho roka budú občania EÚ potrebovať v Británii víza a pracovné povolenie a bezvízový styk bude možný len na tri mesiace.

Napriek všetkým ubezpečeniam Londýna sú tiež obavy, či registrácia a žiadosť o pobyt skutočne zabezpečia občanom EÚ aj v budúcnosti práva, ktoré majú teraz. Nedôveru posilnila neúspešná snaha Snemovne lordov presadiť do zákona k brexitu pasáž, aby občania EÚ mali nárok na trvalý pobyt automaticky a zároveň dostali fyzický doklad, ktorý by ich právo žiť v krajine potvrdzoval.