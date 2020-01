Orbán: Fidesz bol na 'centimeter' od odchodu od európskych ľudovcov

Strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána bola vo štvrtok "púhy centimeter" od odchodu z Európskej ľudovej strany (EPP), ktorej je členom. Orbán to dnes povedal v reakcii na skutočnosť, že väčšina europoslancov z ľudovej frakcie, ktorá je v europarlamente najsilnejším zoskupením, podporila uznesenie kritizujúce Maďarsko a Poľsko za to, že sa u nich zhoršila situácia s porušovaním úniových hodnôt.

„Keď nás zradí naši spojenci, tak ako nás včera zradila väčšina europoslancov EPP, potom nemáme v radoch tejto strany čo hľadať,“ povedal dnes Orbán v maďarskom verejnoprávnom rozhlase. „Ustúpili sme od tohto kroku len preto, že sa na našu stranu jednoznačne postavili Francúzi, Španieli a Taliani,“ dodal Orbán. Agentúra DPA pripomína, že ľudoveckí poslanci z týchto krajín hlasovali proti uzneseniu, boli však vo svojej frakcii v menšine.

Ostatné členské štáty EÚ s Poľskom a Maďarskom už niekoľko mesiacov vedú na návrh Európskej komisie a Európskeho parlamentu konanie kvôli nerešpektovaniu spoločných hodnôt EÚ podľa siedmeho článku úniovej zmluvy. Obe krajiny odmietajú, že by nejako pochybili, ich zástupcovia to svojim kolegom z ďalších úniových krajín opakujú pri každom vypočutí, ktoré postup podľa článku sedem predpokladá.

Kvôli porušovaniu princípov demokracie európski ľudovci vlani v marci pozastavili členstvo Fideszu a v najbližších týždňoch bude EPP rozhodovať, či maďarská strana v jej radoch zostane alebo nie. Podľa agentúry DPA sa počíta s tým, že ak budú existovať náznaky, že európski ľudovci chcú Fidesz vylúčiť, vyvedie od nich Orbán svoju stranu sám.

Za Fidesz, ktorý je aj napriek pozastavenému členstvu stále zahrnujú do ľudovej frakcie, je v Európskom parlamente 13 poslancov. Ich odchod z EPP by teda vedúce postavenie európskych ľudovcov neohrozil, ale by ich oslabil.