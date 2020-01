Británia môže byť stále zapojená do programu Erasmus+, vycestovať môžu aj Slováci

Spojené kráľovstvo môže byť stále zapojené do programu Erasmus+ a Slovákov, ktorí sa ho zúčastňujú, brexit nijako neohrozuje. Pre agentúru SITA to povedala Ingrid Ludviková, vedúca tlačového tímu zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku. Reagovala tak na neúspešné hlasovanie v britskom parlamente, v ktorom sa poslanci pokúsili zaviazať vládu, aby v programe pokračovala.

Ako priblížila Ludviková, návrh, ktorý parlamentom neprešiel, by Spojené kráľovstvo zaviazal v Dohode o vystúpení z Európskej únie k plnému členstvu v Erasme. „Skutočnosť, že tento dodatok bol zamietnutý, neznamená, že sa Spojené kráľovstvo nebude usilovať o účasť na programe,“ uviedla s tým, že existujú dva spôsoby, ktorými sa krajina môže do programu zapojiť. „Krajiny oprávnené zúčastňovať sa na programe Erasmus+ sú rozdelené do dvoch skupín – programové krajiny a partnerské krajiny. Programové krajiny sú oprávnené na všetky akcie Erasmus+ a partnerské krajiny sa môžu zúčastňovať iba na niektorých činnostiach a podliehajú osobitným podmienkam,“ povedala.

Súčasných účastníkov programu by podľa Ludvikovej brexit ohroziť nemal, pretože v Dohode o vystúpení sa predpokladá, že Spojené kráľovstvo sa bude aj naďalej zúčastňovať na programoch Európskej únie (EÚ) v rokoch 2014 až 2020, vrátane programu Erasmus+, tak ako keby Spojené kráľovstvo bolo členským štátom EÚ, až do skončenia programu. „To znamená, že príjemcovia zo Spojeného kráľovstva sa naďalej môžu zúčastňovať na grantoch udelených v rámci súčasného finančného obdobia (7-ročný rozpočet EÚ) až do dátumu ich ukončenia, aj keď je to po roku 2020,“ dodala s tým, že účasť Spojeného kráľovstva v období 2021 až 2027 je stále predmetom rokovaní medzi EK a Britániou.

Program Erasmus+ umožňuje študentom z Európy stráviť dva semestre na vysokej škole v zahraničí a čerpať grant na čiastočné pokrytie nákladov. Podľa britskej inštitúcie Higher Education Statistics Agency (HESA) študovalo v akademickom roku 2017/2018 v Spojenom kráľovstve celkovo 1 750 slovenských študentov. Britské univerzity sa pravidelne umiestňujú na najvyšších priečkach v rebríčkoch merajúcich kvalitu vysokých škôl na svete.