Británia chce od Európskej únie dohodu ako s Kanadou

Británia necelé tri týždne do brexitu už vie, čo chce. Len nie je isté, či to aj dosiahne. Po jasnom víťazstve konzervatívcov Borisa Johnsona v decembrových predčasných voľbách sa Londýn krok za krokom blíži k odchodu z EÚ k 31. januáru. Britský premiér tiež už oznámil, ako si od budúceho roka predstavuje obchodné vzťahy Británie s EÚ. Podobne, ako má EÚ s Kanadou.

Brexit, ktorého termín sa tri razy posunul, sa už odkladať nebude. Dolná komora britského parlamentu minulý týždeň schválila návrh zákona k brexitovej dohode. Ten je teraz v Snemovni lordov, ktorá ho podľa všetkého schváli. Aj v prípade, že by lordi k nemu prijali nejaké dodatky, sa komplikácie s brexitom nečakajú. Schválenie brexitovej zmluvy, ktorú predchádzajúci parlament tri razy odmietol, sa do konca januára stíha. Zmluvu musí ešte potvrdiť Európsky parlament, ktorý tak zrejme urobí na svojom zasadnutí posledný januárový týždeň.

Neviditeľný brexit

Krkolomná brexitová cesta sa tým však nekončí. Odchod Británie z EÚ o necelé tri týždne nebude ešte poznať, keďže v rámci prechodného obdobia budú do konca tohto roka platiť rovnaké pravidlá ako doteraz. Aj keď isté zmeny predsa len nastanú.

Rezort slovenskej diplomacie v tejto súvislosti pripomína Slovákom žijúcim v Británii, aby sa zaregistrovali na pobyt. Registrácia im garantuje právo na zotrvanie v Spojenom kráľovstve aj po brexite prostredníctvom trvalého alebo dočasného pobytu. Iné pravidlá už budú platiť pre tých, ktorí prídu do Británie po brexite, aj keď víza nebudú potrebovať. Ak ale budú chcieť zostať v Británii dlhšie ako tri mesiace, budú musieť požiadať britské ministerstvo vnútra o povolenie na pobyt, ktoré bude platné najviac tri roky.

Dohoda ako s Kanadou?

Neistota z toho, aké budú vzťahy EÚ s Britániou o rok, po skončení prechodného obdobia, trvá. Aj keď Johnson má jasno v tom, aké hrozienka z koláča chce – širokú obchodnú dohodu, ktorá sa bude týkať tovarov a služieb. Určite nie voľný pohyb osôb, teda kontrolu na imigráciou do Británie a tiež kontrolu nad rybolovom v jej vodách. „Británia je pripravená začať rokovania o budúcom partnerstve a dohode o voľnom obchode v kanadskom štýle hneď, ako to bude možné po 31. januári,“ uviedol úrad britského premiéra po jeho minulotýždňovom stretnutí so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.

Každé rozhodnutie niečo stojí. Bez voľného pohybu ľudí nemôžete mať voľný pohyb kapitálu, tovaru a služieb. Ursula von der Leyenová, šéfka Európskej komisie

Von der Leyenová však Johnsona varovala, že vyrokovanie komplexnej dohody nebude také jednoduché a rýchle. Za jedenásť mesiacov sa dohoda a jej ratifikácia nedajú stihnúť. Pre porovnanie – rokovania s Kanadou trvali päť rokov. Táto dohoda odstránila väčšinu ciel vo vzájomnom obchode medzi Kanadou a EÚ, ale nie všetky bariéry a kontroly. Nie je to colná únia či spoločný trh. Netýka sa tiež finančných služieb, pričom Británia by si chcela práve v tejto oblasti zachovať prístup na spoločný trh EÚ.

Nemožno mať všetko

Podľa šéfky Európskej komisie EÚ ponúkne Británii čo najužšiu spoluprácu, ale určite nebude taká ako doteraz. „Naše partnerstvo nemôže, a ani nebude rovnako blízke ako doteraz, pretože každá voľba má svoje dôsledky. Každé rozhodnutie niečo stojí. Bez voľného pohybu ľudí nemôžete mať voľný pohyb kapitálu, tovaru a služieb,“ vyhlásila von der Leyenová na pôde prestížnej univerzity London School of Economics, kde kedysi tiež študovala.

Únia sa podľa von der Leyenovej chce s Britániou dohodnúť na partnerstve, ktoré bude zahŕňať „všetko od boja proti klimatickým zmenám po ochranu dát, od rybolovu po energetiku, od dopravy po vesmír, od finančných služieb po bezpečnosť“. Za EÚ zostane hlavným vyjednávačom Michel Barnier, ktorého tím bude podľa šéfky komisie pripravený pracovať "dňom aj nocou“ na tom, aby sa v danom časovom rámci stihlo vyrokovať čo najviac.

Za pár mesiacov sa všetko nestihne, aj keď Johnson trvá na tom, že prechodné obdobie predlžovať určite nebude. „Budeme si musieť určiť priority,“ vyhlásila von der Leyenová. Ak by totiž nijaká dohoda o vzájomných vzťahoch nebola a prechodné obdobie by sa nepredĺžilo, nastal by skutočný brexit bez dohody, na ktorý by doplatili obe strany.