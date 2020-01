Horúci Blízky východ: Zbrane by mal naradiť dialóg, vyhlásila šéfka EK

Súčasné násilnosti na Blízkom východe ohrozujú úspešný boj proti teroristickým skupinám, ktorý v Iraku vedie medzinárodná koalícia. Vyhlásil to dnes šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell po mimoriadnom rokovaní Európskej komisie (EK) k iránskej kríze. Podľa predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej by používanie zbraní mal nahradiť dialóg, v ktorom by EÚ mohla ponúknuť svoje dobré vzťahy so štátmi v regióne.