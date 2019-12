Európska komisia vyzvala Polsko, aby neprijímalo kritizovaný zákon o sudcoch

Podpredsedníčka EK Věra Jourová poslala do Varšavy list týkajúci sa kontroverzného zákona o sudcoch.

Európska komisia vyzvala Poľsko, aby si rozmyslelo schválenie kontroverzného zákona umožňujúceho odvolávať sudcov. Uviedol to dnes hovorca EK, podľa ktorého poslala podpredsedníčka komisie Věra Jourová do Varšavy list s výzvou, aby poľská vláda návrh zákona ešte konzultovala s Radou Európy. Návrh vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), proti ktorému v uliciach protestovali tisíce Poliakov, kritizuje poľská opozícia i niektorí predstavitelia tamojšej justície.

Národno konzervatívna strana PiS minulý týždeň v parlamente predložila zákon, ktorý má podľa kritikov umlčať a potrestať sudcov spochybňujúcich sudcovskú radu. Tento orgán, na ktorého obsadenie má vplyv PiS, má právomoc navrhovať prezidentovi nových sudcov. Vláda návrh obhajuje s tým, že je dôležitý pre zachovanie poriadku v justičnom systéme, kde podľa poslancov PiS narastá anarchia.

Podľa hovorcu komisie Christiana Wiganda Jourová poslala vo štvrtok do Varšavy list, v ktorom vyzýva vládu, aby návrh najprv konzultovala s Benátskou komisiou. Tá je poradným orgánom Rady Európy (RE) a vyjadruje sa okrem iného k prípadom, v ktorých je podľa nej ohrozená nezávislosť justície. RE je medzinárodná organizácia nezávislá od EÚ a venuje sa okrem iného právnym otázkam. Jej Benátska komisia už iné časti poľskej súdne reformy posudzovala v minulosti, vtedy na žiadosť samotnej Varšavy.

Jourová teraz v liste odporúčala poľským štátnym orgánom, aby nepokračovali v schvaľovaní zákona, ako vykonajú všetky „potrebné konzultácie so všetkými dotknutými stranami“. Komisia by tiež rada počula, aké zámery má okolo návrhu poľská vláda do budúcnosti.

Brusel dlhodobo vedie s Varšavou konanie kvôli justičnej reforme, ktorá podľa komisie podkopáva vládu práva v krajine. Súd EÚ už nariadil Poľsku zmeniť kritizované zákony, čomu však poľská vláda vyhovela len sčasti. Súčasný vývoj v krajine je podľa Jourovej znepokojujúci. Jourová už skôr dala najavo, že by rada o veci s poľskou stranou konala priamo vo Varšave, bližšie podrobnosti dnes však hovorca nemal.

Poľskí poslanci vo štvrtok vrátili kritizovaný návrh zákona parlamentným výborom na dopracovanie. Podľa poľských médií by o ňom Sejm, dolná komora parlamentu ovládaná PiS, mohol hlasovať ešte dnes.