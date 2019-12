Brexit prioritou. Tentoraz bez pompy

Brexit ako prioritu ohlásila kráľovná hneď na úvod vládneho programu, ktorým sa začína nová parlamentná schôdza. Zmenil sa iba termín. Kým v októbri ešte Johnson dúfal, že Británia z únie dokáže vystúpiť do Dušičiek, teraz, po minulotýždňovom volebnom triumfe, si je istý, že to spraví presne mesiac po Silvestri.

„Prioritou mojej vlády je zaistiť odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie 31. januára. Moji ministri predložia právne predpisy, aby zaistili odchod Spojeného kráľovstva k tomuto dátumu a čo najlepšie využili príležitosti, ktoré to prináša všetkým ľuďom v Spojenom kráľovstve,“ prečítala Alžbeta II. z prejavu, ktorý jej pripravila Johnsonova vláda.

Bez koruny i koča

Pre 93-ročnú panovníčku to bol už 65. prejav, v ktorom pred poslancami a lordmi zverejňuje legislatívny program vlády. A iba po tretí raz za dlhé desaťročia sa rozhodla pridať mu menej lesku. Do Westminstru ju nedoviezol konský záprah v parádnom koči, ale auto bez inokedy zvyčajného sprievodu čestnej stráže. Na hlave mala namiesto koruny klobúk a oblečená bola v bežnom kostýme a nie v slávnostnom kráľovskom rúchu. „Obmedzené ceremoniálne prvky“ webová stránka parlamentu vysvetlila „jedinečnými okolnosťami všeobecných volieb a blízkosťou Vianoc“. Predvlani, keď kráľovná prišla do parlamentu v civilnom oblečení vo farebnej kombinácii Európskej únie predniesť program vlády Theresy Mayovej, vyvolalo to búrlivé špekulácie, či to nie je jej tichý protest proti brexitu.

Johnsonova vláda ústami kráľovnej potvrdila, že po ročnom prechodnom období si neželá tvrdý brexit. „Moji ministri sa budú usilovať o budúce vzťahy s Európskou úniou založené na dohode o voľnom obchode, ktorá bude na prospech celého Spojeného kráľovstva. Takisto začne rokovania o obchode s ďalšími poprednými globálnymi ekonomikami,“ dodala.

Zrušená záchranná sieť

Premiér, ktorý chce už zajtra predložiť parlamentu na schválenie vykonávací zákon k brexitu, označil kráľovnin prejav za „najradikálnejší za celú generáciu“. Zákon má zakázať akékoľvek predĺženie prechodného obdobia. Johson sa pre tento ťah rozhodol napriek tomu, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu upozornila, že harmonogram nadchádzajúcich vyjednávaní o budúcom vzťahu Európskej únie s Britániou je „extrémne náročný“, pretože necháva na uzavretie obchodnej dohody iba 11 mesiacov. Von der Leyenová pritom varovala, že pri neúspechu vyjednávania by na konci roku 2020 opäť čakal „okraj útesu“.

Brusel i Londýn majú možnosť jednorazovo predĺžiť prechodné obdobie o jeden až dva roky, Johnson však túto možnosť jednoznačne vylúčil, čím zrušil záchrannú sieť, ktorá mala zabrániť tvrdému brexitu. V sprievodnom vyhlásení k predstaveniu vládneho programu premiér zdôraznil, že nepripustí ďalšie „váhanie a odklad“.

Sociálne témy

Kráľovná predstavila celý výpočet programových cieľov vlády. Johnsonov kabinet sa zaviazal prijať nový zákon o financovaní zdravotníckeho systému NHS a mieni sa tiež usilovať o zhodu naprieč stranami na reforme systému sociálnej starostlivosti. Vláda ráta aj s prijatím zákona, ktorý zaručí navýšenie prostriedkov plynúcich do NHS o dodatočných bezmála 34 miliárd libier (asi 40 miliárd eur) ročne v rokoch 2023 a 2024.

Johnsonovv kabinet sľúbil tiež moderný, spravodlivý imigračný systém, ktorý bude prostredníctvom bodového hodnotenia uprednostňovať kvalifikovaných pracovníkov z celého sveta. Zvýšené má byť životné minimum, ohlásila vláda.

Nová konzervatívna vláda chce podporiť dostupnosť vlastného bývania, prijať zákony na zlepšenie bezpečnosti internetu. Nové sadzobníky trestov majú zaistiť prísnejší postih najzávažnejších násilných činov vrátane teroristických, pre ktoré ráta s minimálnou sadzbou 14-ročného väzenia. Johnson posilnením dôrazu na sociálne témy podľa pozorovateľov ukázal, že chce uspokojiť požiadavky voličov v severnom a centrálnom Anglicku, ktorí predtým tradične volili labouristov, ale minulý štvrtok vo voľbách uprednostnili konzervatívcov.

Vláda sa tiež zaviazala preskúmať bezpečnostnú, obrannú a zahraničnú politiku. Podľa Johnsona pôjde o „najradikálnejšie prehodnotenie nášho miesta vo svete od konca studenej vojny“.