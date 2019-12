Uhlíkové clá, letecká daň. Európa hľadá akčný plán pre klímu

Kamenický poznamenal, že jednou z hlavných tém rokovaní ministrov financií bol akčný plán v prospech klímy, konkrétne energetické dane, kde základom je myšlienka, aby boli zvýhodňované také druhy energie, ktoré sú prijateľné k životnému prostrediu.

„Teda sa budú aj viac využívať a skôr dosiahneme klimatickú udržateľnosť,“ skonštatoval minister. Ambíciou EÚ je dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu, čiže nevytvárať viac skleníkových emisií, ako ich EÚ dokáže absorbovať.

Podľa Kamenického Slovensko presadzuje zavedenie tzv. uhlíkového cla. Bolo by to clo vymáhané na hraniciach EÚ a platilo by pre krajiny ako napríklad Čína, ktorá nedodržiava všetky ekologické štandardy. „Clo by sa zaviedlo na dovoz tovarov, ktoré sú uhlíkovo náročné a nie sú priateľské k životnému prostrediu. Bolo by v prospech tých, ktorí vnútri Únie dodržiavajú ekologické štandardy,“ vysvetlil Kamenický. Dodal, že tento postoj má viacero členských krajín EÚ.

Menšia názorová jednota je pri zavádzaní leteckej dane, čiže dane z leteckého paliva. Kamenický zopakoval, že pre SR tento návrh nie je veľmi lákavý, pretože obyvatelia Slovenska väčšinou lietajú z Viedne či Budapešti a výhody takejto dane by mali iné krajiny.

„Ak sa nenájde nejaká racionálna dohoda, z ktorej by Slovensko malo príjem, ak sa nezohľadní tento fakt, tak my s takýmito návrhmi nebudeme súhlasiť,“ odkázal.

Separátnou témou ministerských rokovaní bola otázka prania špinavých peňazí, čo sa dá využiť aj pri plánovaní teroristických útokov. Kamenický spresnil, že na úrovni Ecofinu sa hľadajú cesty, ako zabrániť tomuto fenoménu.

„Veľmi dôležitá je výmena informácií medzi členskými krajinami. Slovensko takúto výmenu robí a bude ju aj naďalej podporovať,“ opísal situáciu Kamenický.