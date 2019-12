Juncker sa po operácii brušnej dutiny vrátil do práce

Juncker (64) absolvoval 11. novembra v nemocnici v Nemecku operáciu pre tzv. aneuryzmu aorty v oblasti brušnej dutiny; 22. novembra bol prepustený do domáceho ošetrenia. Aneuryzma je vypuklina v mieste oslabenia cievnej steny.

Šéfa Komisie počas jeho neprítomnosti v úrade dočasne zastupoval prvý podpredseda EK Frans Timmermans.

Junckerovo päťročné pôsobenie vo funkcii predsedu EK sa malo pôvodne skončiť 1. novembra. Nová komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej by sa však napokon mala ujať funkcie až od 1. decembra tohto roku.

Poslanci Európskeho parlamentu totiž 16. októbra rozhodli o odklade začiatku fungovania novej Európskej komisie. Pôvodný časový scenár narazil na neochotu poslancov EP odobriť do funkcie komisárov kandidátov Francúzska, Maďarska a Rumunska.

Členské štáty EÚ v pondelok v Bruseli potvrdili zoznam navrhovaných členov nastupujúcej EK, ktorí by mali byť vo funkcii do 31. októbra 2024. V stredu by o ňom ešte mali hlasovať poslanci Európskeho parlamentu.